YPG saflarında, bir Alman keskin nişancı: Kod Adı Sidar 12.11.2019 16:34

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mücadele ettiği terör örgütü PYD-YPG'nin saflarında bulunan ve Alman vatandaşı Sidar kod adlı bir terörist bulunuyor. Sidar'ın, YPG-PYD saflarında keskin nişancı olarak faaliyet gösteriyor ve kırmızı bültenle aranıyor. İşte haberin ayrıntıları…