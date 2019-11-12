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YPG saflarında, bir Alman keskin nişancı: Kod Adı Sidar

12.11.2019 16:34

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mücadele ettiği terör örgütü PYD-YPG'nin saflarında bulunan ve Alman vatandaşı Sidar kod adlı bir terörist bulunuyor. Sidar'ın, YPG-PYD saflarında keskin nişancı olarak faaliyet gösteriyor ve kırmızı bültenle aranıyor. İşte haberin ayrıntıları…


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