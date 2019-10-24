Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde hainlere ait tüneller ortaya çıkmaya devam ediyor. Bebek katilleri, kaçabilmek için birçok kentin altını delik deşik etmiş. Resulayn’da hastanenin altına tünel yapan hainlerin, olası bir kaçış durumunda tünel sayesinde hastaneye gelip, oradan araçlarla çıktıkları tespit edildi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'da teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntülendi.
Teröristlerin hastanenin zemin katında duvara açtığı büyük delikten geçildikten hemen sonra, iki ayrı tünel başlıyor.
İlçe merkezindeki tünel ağına bağlandığı tahmin edilen bu tünellerinin, teröristler tarafından yer altından hastaneye geliş gidişler sırasında kullanıldığı düşünülüyor.
Diğer taraftan, hastanede güvenlik önlemleri alan Suriye Milli Ordusu askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.
Arama tarama faaliyetlerinin bitmesinden ve binanın güvenli hale getirilmesinden sonra hastanenin yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.
Teröristlerin, Rasulayn'dan çekilmeleri sırasında da tünellerden hastaneye geçip toplandıkları ve buradan araçlarla çıktıkları öğrenildi.
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