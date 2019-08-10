Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı 10.08.2019 10:26

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, aynı yönde ilerleyen 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yozgat-Ankara karayolunun Saray köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat'tan Kırıkkale'ye giden Halime Kandemir yönetimindeki 66 KL 652 plakalı otomobil, Muhammet Lafçı'nın hakimiyetindeki 66 AT 461 plakalı otomobil ve sürücüsü belirlenemeyen 06 BBJ 935 plakalı otomobil, aynı yönde çarpışarak karşı şeride savruldu.



Kazada 06 BBJ 935 plakalı otomobilde bulunan Feridun Şimşek hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Şentürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.