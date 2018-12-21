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Yozgat'ta feci kaza

21 Aralık 2018, Cuma

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.


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