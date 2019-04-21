Yozgat'ın sigara içilmeyen köyü Haydarbeyli sakinlerine hediye 21.04.2019 09:48

Almanya Sigarasız Yaşam Derneği ve Türkiye'de sigarayla mücadele eden Saray Derneği tarafından, sigara içilmeyen Yozgat'ın Haydarbeyli köyünde vatandaşlara tansiyon aleti, fındık ve fındık yağı hediye edildi.

Köy halkının sigarayı bırakmasıyla "sigara içilmeyen köy" diye adlandırılan ve Yeşilay Yozgat Şube Başkanlığı tarafından her aileye teşekkür belgesi verilen Haydarbeyli halkına bir hediye de Almanya Sigarasız Yaşam Derneğinden geldi.

Dernek Başkanı öğretmen Mehmet Şaşmaz ve Türkiye'de sigarayla mücadele eden Saray Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Haydarbeyli köyüne ziyarette bulundu.

Kural ve Şaşmaz, köy halkına sigarayı bıraktıkları için teşekkür etti.

Prof. Dr. Kural, Haydarbeyli köyü sakinlerinin sigarayı bırakma konusunda Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Kural, "Özellikle gençlere tuzak kuruluyor ve bir kez sigaraya başladıkları zaman yüzde 60 ihtimalle bırakamıyorsunuz. Algı yönetimi, filmlerle gençler heveslendiriliyor. Ne olur bu yanlışı yapmayın. Onun için Haydarbeyli köyü bir örnek. Ne güzel, sağlıklı bir köy. Yerlerde izmarit aradım yok. Hiç kimse sigara içmiyor. Bunun Türkiye'ye, dünyaya örnek olmasını istiyorum." dedi.

Almanya Sigarasız Yaşam Dernek Başkanı Mehmet Şaşmaz da haberlerde Haydarbeyli köyünün sigarayı bıraktığını gördüğünü ifade etti.

Bu haberi duyunca Kural ile telefonlaşarak, Yozgat Valisi Kadir Çakır ile de irtibata geçtiğini dile getiren Şaşmaz, "Buraya gelerek köy halkına bir tansiyon aleti, fındık ve fındık yağı hediye ettik." diye konuştu.

Köy muhtarı Adem Yapar da 60 haneli köyde yaklaşık 180 nüfus bulunduğunu, sigara içilmediğini, halkın sağlıklı ve mutlu yaşadığını belirtti.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun da sigarayı bırakan köy halkına hediye veren Kural ve Şaşmaz'a teşekkür etti.