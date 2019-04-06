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Yönetmelik yürürlüğe girdi! Asansörlü binada oturanlar dikkat!

06.04.2019 17:54

Asansörlerin işletme ve bakım yönetmeliği resmen yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında asansörü monte eden, yetkili servis ve bina yöneticilerinin bazı sorumlulukları alması gerekiyor.


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