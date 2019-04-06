Yönetmelik yürürlüğe girdi! Asansörlü binada oturanlar dikkat! 06.04.2019 17:54

Asansörlerin işletme ve bakım yönetmeliği resmen yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında asansörü monte eden, yetkili servis ve bina yöneticilerinin bazı sorumlulukları alması gerekiyor.