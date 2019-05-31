Yoldan geçenler fark etti! Acı gerçek ortaya çıktı 31.05.2019 19:37

Denizli’de yaşlı bir kadın, evinin balkonunda sandalyede otururken hayatını kaybetti. Yaşlı kadının balkonda öldüğünü yoldan geçenler fark etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.