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Yoldan geçenler fark etti! Acı gerçek ortaya çıktı

31.05.2019 19:37

Denizli’de yaşlı bir kadın, evinin balkonunda sandalyede otururken hayatını kaybetti. Yaşlı kadının balkonda öldüğünü yoldan geçenler fark etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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