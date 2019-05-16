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Yoldaki yavru kargayı kenara koymak isterken yetişkin kargaların saldırısına uğradı

16.05.2019 10:53

Ünlü Yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi Rize'de gerçek oldu. Rize’de yolda yerde yatan yavru kargaya merhamet ederek kenara koymak isteyen İlknur Civil yetişkin kargaların saldırısına uğradı. .


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