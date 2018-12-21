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Yoldaki gizli tehlike: Buzlanma

21 Aralık 2018, Cuma

Yurdun büyük çoğunluğunda soğuk hava etkili ve o soğuk hava beraberinde özellikle sabah saatlerinde ve güneşin batma saatlerinde gizli buzlanmayı da beraberinde getiriyor. Peki gizli buzlanmaya karşı nasıl bir önlem alınabilir; özellikle sürücüler nelere dikkat etmeli?


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