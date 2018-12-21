Yoldaki gizli tehlike: Buzlanma 21 Aralık 2018, Cuma

Yurdun büyük çoğunluğunda soğuk hava etkili ve o soğuk hava beraberinde özellikle sabah saatlerinde ve güneşin batma saatlerinde gizli buzlanmayı da beraberinde getiriyor. Peki gizli buzlanmaya karşı nasıl bir önlem alınabilir; özellikle sürücüler nelere dikkat etmeli?