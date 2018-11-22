Yolda geçiş üstünlüğü kimin? 22 Kasım 2018, Perşembe

Yaya geçidi, adı üzerinde, yolda yayaya tahsis edilmiş, yani geçiş önceliğinin yaya ait olduğu bir alan. Ne var ki, bazı sürücüler, bunu önemsemiyor. Ama uyarıyoruz, hata yapıyorlar. Çünkü birçok geçit, elektronik denetim sistemiyle izleniyor. Yayalara yol vermeyen sürücüleri de, 488 lira ceza bekliyor.