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Yolcu otobüsü şarampole uçtu

01 Aralık 2018, Cumartesi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.


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