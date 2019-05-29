Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü 29.05.2019 15:58

İstanbul trafiğinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Uzun süre birbirini takip eden şoförler Bakırköy'de bıçaklı kavgaya tutuştu. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.