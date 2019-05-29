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Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

29.05.2019 15:58

İstanbul trafiğinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Uzun süre birbirini takip eden şoförler Bakırköy'de bıçaklı kavgaya tutuştu. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.


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