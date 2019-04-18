YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan 'üniversite sınavı' açıklaması 18.04.2019 14:08

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YKS ile ilgili öğrencilerin kafasını karıştıran soruları yanıtladı. Prof. Dr. Saraç, öğrencilerin sınav değişikliği olacak mı diye kaygılanmamasını söyleyerek, “Bizim bu sene hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak” dedi.