YKS'ye girerken dikkat edilmesi gerekenler! YKS sınavına girerken yanımızda bulunması gereken belgeler (Video) 11.06.2019 17:05

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım sürüyor. İyi bir üniversite hayali son çalışmalarını sürdüren bireyler, bir yandan da sınavda dikkat edilmesi gerekenler hakkında sorgulamalarını yapıyor. YKS 2019 kaç gün kaldı? YKS'ye girecek olan öğrenciler nelere dikkat edilmeli? İşte ayrıntılar...

YKS için geri sayım başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Videodaki bilgilere göre; YKS Temel Yeterlilik Testi, 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi AYT, 15.45'te ise Yabancı Dil Testi YDT uygulanacak.

AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.

Adayların sınavdan en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10 öğleden sonraki oturumlarında saat 15.30'dan sonra binalara alınmayacak.

Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekiyor. Sınavın ilgili oturumuna ait giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar binalara giremeyecek.

Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.

Her türlü ev ve araç anahtarı, anahtarlık ve plastik içerikli eşya, yiyecek-içecek, bilezik, küpe, her türlü taşlı yüzük, broş ve benzeri takılar ile ÖSYM'den resmi izin alınmamış ilaç, gıda ve her türlü cihazlarla da sınava giriş yasak olacak.