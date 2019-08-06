YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama

Milyonlarca üniversite adayı tarafından merakla beklenen YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden (https://sonuc.osym.gov.tr) sorgulanabiliyor.
ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklamasını şu şekilde duyurdu;
"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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