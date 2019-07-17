ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Eğitim Geliştirme Uzmanı Öztuna Norman A Haber canlı yayınında öğrenci ve velilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte Öztuna Norman'ın konuyla ilgili detaylı açıklamaları...
YKS sonuçları açıklandı! Üniversite ve bölüm seçerken dikkat! Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli?17.07.2019 12:18
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