Haberler Web TV YKS sonuçları açıklandı! Üniversite ve bölüm seçerken dikkat! Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

YKS sonuçları açıklandı! Üniversite ve bölüm seçerken dikkat! Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

17.07.2019 12:18

ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Eğitim Geliştirme Uzmanı Öztuna Norman A Haber canlı yayınında öğrenci ve velilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte Öztuna Norman'ın konuyla ilgili detaylı açıklamaları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları