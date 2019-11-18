YKS sınavı ne zaman? 2020 üniversite sınav tarihi belli oldu! 2020 YKS TYT AYT YDT başvuru takvimi 18.11.2019 12:12

YKS sınavı ile ilgili son dakkika gelişmesi yaşandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte 2020 yılında yapılacak YKS'nin başvuru ve sınav tarihi duyuruldu. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuru takvimini beklemeye başladı. Peki, 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı olan 2020 YKS TYT AYT YDT başvurusu ne zaman?

2020 YKS sınavı için detaylar belli oldu. Üniversite hayali ile hazırlıklara başlayan öğrenciler sınava başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yeni döneme ait sınav takvimi yayımlandı ve üniversite sınavının hangi tarihte yapılacağı bildirildi. Peki, 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı olan 2020 YKS TYT AYT YDT başvurusu ne zaman? İşte cevaplar...

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020

Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020

Sınav: 20 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020

Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020

Sınav: 21 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020

Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020

Sınav: 21 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

YDT HANGİ DİLLERDE YAPILACAKTIR?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

* Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

* Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

* T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi" geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)