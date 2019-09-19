YKS ek tercih sonuçları açıklandı? YKS ek tercih sonuçları sorgulama! YKS ek kayıtlar ne zaman başlıyor? - Video 19.09.2019 16:45

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversiteye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ek tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YKS ek kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte sonuc.osym.gov.tr sayfası ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercihlerinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş tamamlandı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte üniversitelere kayıt yaptıracak öğrenciler ek yerleştirme sonuçlarını görüntülemek istiyor. ÖSYM tarafından son dakika müjdeli haber geldi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YKS ek kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte sonuc.osym.gov.tr sayfası ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

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YKS EK KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A,6B.1ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS EK KAYITLAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri,adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.