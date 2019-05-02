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Yine saldırdılar! HDP’li Remziye Tosun, polisin kolunu ısırdı

02.05.2019 19:56

Diyarbakır’da HDP’lilerin izinsiz düzenlemek istediği gösteriye polis müdahale etti. Açlık grevindeki teröristler için düzenlenmek istenen eylemde polisin müdahalesi sonucu çıkan arbedede HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun bir polisi kolundan ısırdı.


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