İstanbul Şişli'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Yine İstanbul! Şişli'de trafikte akılalmaz görüntüler!07.07.2019 23:56
- Yine İstanbul! Şişli'de trafikte akılalmaz görüntüler!
- Son dakika... Adana'da 9 kişilik grup mağarada mahsur kaldı
- Son dakika: Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama! Gökyüzünü dumanlar kapladı
- Son dakika: Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama! Ekipler sevk edildi
- Almanlar ağlıyor sizin derdiniz ne? İstanbul Havalimanı'na yönelik çirkin sözler sarf eden kadına tepki yağdı
- Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara geldi
- Son dakika... Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin flaş gelişme! 16 kişi...
- Yunanistan'da ilk seçim sonuçlarına göre Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara geldi
- Hamile kadın yaşadığı dehşeti anlattı
- Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruya ulaşan fenomen yarışmacı Arda Ayten A Haber'e konuştu
- Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
- SETA'dan kara propagandaya cevap: Batı medyasının objektif olmadığını yansıttık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.