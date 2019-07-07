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Yine İstanbul! Şişli'de trafikte akılalmaz görüntüler!

07.07.2019 23:56

İstanbul Şişli'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.


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