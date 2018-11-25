Yine FOX yine yalan haber

Her fırsatta algı operasyonlarıyla sözde haberler yapan FOX TV, bu sefer AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir'in sözlerini çarpıttı. AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir, sözlerini çarpıtarak yalan haber yapan FOX TV'ye cevap verdi.
Her fırsatta algı operasyonlarıyla sözde haberler yapan FOX TV, bu sefer AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir'in sözlerini çarpıttı. AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir, sözlerini çarpıtarak yalan haber yapan FOX TV'ye cevap verdi.
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