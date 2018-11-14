Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trabzonluları aşağıladı. Diyanet İşleri Bakanı Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyareti eleştirmek isterken Trabzonlululara hakaret dolu sözler sarf etti. İşte o sözler.
Yine CHP yine hakaret dili!14 Kasım 2018, Çarşamba
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