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Yine CHP yine hakaret dili!

14 Kasım 2018, Çarşamba

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trabzonluları aşağıladı. Diyanet İşleri Bakanı Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyareti eleştirmek isterken Trabzonlululara hakaret dolu sözler sarf etti. İşte o sözler.


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