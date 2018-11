Yine aynı tezgah! Toplumu kamplaştırmak isteyenler devrede! 14 Kasım 2018, Çarşamba

Her kritik seçim öncesi ya da yeni Türkiye’nin vizyonu yolunda atılan her adım öncesi aynı şeyi yapıyorlar! Muhalifler, dış mihraklar ve terör örgütlerince toplumu kamplaştırmak isteyen guruplar yine devreye sokuldu. Son günlerde CHP kanadından gelen açıklamalar, Atatürk büstüne yapılan provokatif saldırılar, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin attığı kışkırtıcı, halkı sokağa dökmeye hizmet eden manşetler, Can Okanar moderatörlüğünde A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı. A Haber, Haber Programları Koordinatörü Tuncay Güven yaşananları belgeleriyle açıkladı.