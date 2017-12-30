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Yılmaz Vural: "Tayyip Bey öl dese ölürüz"

29 Aralık 2017, Cuma
Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlatan Yılmaz Vural; "Tayyip bey bizim için öl dese ölürüz" dedi.
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