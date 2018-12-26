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Yılmaz Özdil haddini fazlasıyla aştı!

26 Aralık 2018, Çarşamba

Yılmaz Özdil Halk TV'de katıldığı Uğur Dündar yönetimindeki programda haddini aşan sözler sarf ederek, "Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı daha iyi bir Türkiye olurdu" diye konuşmuştu.


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