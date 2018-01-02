Yol Durumu

Yılın ilk gününde yollar boş kaldı

01 Ocak 2018, Pazartesi
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da sabah saatleri itibarıyla trafik yoğunluğu sadece yüzde 1'de kaldı. İşte o görüntüler...
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