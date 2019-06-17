Yıldırım'dan İmamoğlu'na Marmaray cevabı: İhaleyi ben yaptım 17.06.2019 16:15

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. CHP adayı İmamoğlu, Marmaray projesi için ihalesi 90'larda yapıldı deyince Binali Yıldırım'dan cevap gecikmedi: "İhaleyi ben yaptım, İmamoğlu'na 2 saniye daha verin..."

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında birçok kez köşeye sıkışınca çareyi saldırıya geçmekte buldu. İmamoğlu, İstanbul'a yapılan onca hizmeti görmezden gelerek "İstanbullunun ulaşımda günde geçirdiği vakit 91 dakika. Biz bunun yılını falan hesapladık, neredeyse bir insan ömrü gibi. Dolayısıyla İstanbul'u çözemediler. İstanbul'u bütünleşik ulaşım ağıyla biz çözeceğiz. İstanbul'da metrodan bahsediyorlar, örnek vereyim, evet ben Marmaray'dan geçtim. Teşekkür ediyorum. Marmaray'dan geçtim. 70'lerde fizibilitesi başlayan, 90'larda bu sürecin mali, finansman ve ihalesinin yapıldığı Marmaray'a ve banliyö hattına teşekkür ederiz. Kendilerinin döneminde de bitirildi." dedi.







"İHALEYİ BEN YAPTIM"

CHP adayı İmamoğlu'nun "Marmaray'dan geçtim. 70'lerde fizibilitesi başlayan, 90'larda bu sürecin mali, finansman ve ihalesinin yapıldığı Marmaray'a ve banliyö hattına teşekkür ederiz.​" açıklamasına gereken yanıt Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun 90'larda yapıldı dediği ihale için "İhaleyi de ben yaptım." dedi.



"İKİ SANİYE DAHA VERİN"

Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun konuşması sırasında "ihaleyi ben yaptım" dediği için kendisine fazladan 2 saniye verilmesini söyledi. Binali Yıldırım'ın bu tavrı sosyal medyada büyük beğeni topladı.



