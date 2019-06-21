Yıldırım'dan İmamoğlu'na ağır gönderme: Ayaküstü kırk tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez (Video)

Kağıthane'de vatandaşlara seslenen Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, “İstanbul'u yönetmek tecrübe ister, samimiyet ister, dürüstlük ister. Ayaküstü kırk tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara seslendi.
Seçim otobüsü üzerinde konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul'u yönetmek tecrübe ister, samimiyet ister, dürüstlük ister. Ayaküstü kırk tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez." dedi.
ENERJİNİZİ HEMEN TÜKETMEYİN
Yıldırım, kendisi için slogan atan vatandaşlara, "Enerjinizi hemen tüketmeyin. Yarın da var öbür gün de var. Enerjimizi artırarak devam ettireceğiz. İnşallah birlikte bu coşkuyu tekrar yaşayacağız" diye konuştu.
PAZAR GÜNÜ OYLARA SAHİP ÇIKALIM
Vatandaşlara "İstanbul'da rekor sizde olacak mı?" diye seslenen Yıldırım, "O zaman bende en önce Kağıthane'ye geleceğim. Söz veriyorum. Pazar günü aman ha, işi sıkı tutalım. Oylara sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
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