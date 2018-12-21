Yıldırım ile Bahçeli arasında kritik görüşme sona erdi 21 Aralık 2018, Cuma

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından Binali Yıldırım bir açıklama yaptı.