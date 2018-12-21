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Yıldırım ile Bahçeli arasında kritik görüşme sona erdi

21 Aralık 2018, Cuma

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından Binali Yıldırım bir açıklama yaptı.


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