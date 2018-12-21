Yıldırım ile Bahçeli arasında kritik görüşme! 21 Aralık 2018, Cuma

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.45'te bir araya geldi. Yıldırım, Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ediyor.