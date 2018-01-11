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Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hikayesini anlattı

10 Ocak 2018, Çarşamba
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl tanıştığını Gönül Dağı Başbakan Özel Programı'nda anlattı.
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