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Yıkım ittifakı birbirine girdi!

25 Haziran 2018, Pazartesi

24 Haziran seçimleri öncesi Erdoğan'ın projelerini yıkmayı vadeden yıkım ittifakı seçimi kazanamayınca birbirine girdi. Uğradığı hezimet sonrası uzun bir süre ortalıkta gözükmeyen Muharrem İnce bugün yaptığı konuşmasında suçu diğer muhalefet partilerine attı. İnce, "Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Eğer onlar zaten biraz yukarıda oy alsaydı zaten seçim ikinci turdaydı" dedi.

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