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Yetim çocuklardan Afrin'deki Mehmetçiğe dua

07 Şubat 2018, Çarşamba
Sri Lanka'da bulunan yetim çocuklar Afrin'deki kahraman Mehmetçik için dua etti. Ellerini semaya kaldıran öğrenciler Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçik için edilen duaya hep bir ağızdan "amin" dedi.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah razı olsun Sri Lankalı Müslüman kardeşlerimizden.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.02.2018 17:40
Naim Naim

Türkiye sadece Türkiye değildir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 07.02.2018 17:12
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