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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'a veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

11.09.2019 13:46

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, 82 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Süleyman Turan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor. Turan'ı sevenleri yalnız bırakmazken cenazeye Nuri Alço, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan gibi ünlü isimlerde katıldı. Öte yandan Süleyman Turan hakkında ortaya çıkan o acı gerçek yürekleri dağladı...


Yaşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan dün evinde ölü bulunmuş, yapılan incelemede Turan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Eylül'de hayatını kaybettiği belirlenmişti. 83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Süleyman Turan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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