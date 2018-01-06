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Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul vefat etti

05 Ocak 2018, Cuma
Türk sinemasının yaşayan efsanesi Münir Özkul İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.
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