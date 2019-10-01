Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu Abdi Algül vefat etti! Abdi Algül kimdir? (Video) 01.10.2019 12:21

2019 yılında iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir bir aramızdan ayrıldılar. Son olarak Türk sinemasının emektar oyuncusu Abdi Algül, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal'ın Tokatçı filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Abdi Algül'ün vefat haberinin ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığını OnurAkayMedya'ya anlatmış ve hatırlanmamaktan dert yanmıştı. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu 86 yaşındaki Abdi Algül'ün, hayatını kaybettiği öğrenildi. Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Abdi Algül'ün vefat ettiğini duyurdu.

Usta oyuncunun maddi sıkıntılar içinde yaşadığını dile getiren ünlü sanatçı Onur Akay, "Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu.

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığını OnurAkayMedya'ya anlatmış ve hatırlanmamaktan dert yanmıştı. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ve Yedi Bela Hüsnü filminde unutulmaz kuru fasülye sahnesindeki garson rolü ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.