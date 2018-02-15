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Yeşil listedeki üst düzey terörist yakalandı!

14 Şubat 2018, Çarşamba
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşil listede aranan DHKP-C’nin üst düzey sorumlularından N.Y’yi Şişli’de gözaltına aldı. Nurhan Yılmaz’ın eylem hazırlığında olduğu bildirildi.
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