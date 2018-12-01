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Yerli ve milli silahlar Yunanistan'ı kıskandırdı

01 Aralık 2018, Cumartesi

Son yıllarda savunma sanayinde yerli üretime ağırlık veren Türkiye'nin yaptığı atılımlar tüm dünyada yakından takip ediliyor. Yunanistan televizyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ürettiği milli silahları anlatan spiker, ülkemizin gelişen askeri gücünü imrenerek anlattı. Ve bakın Türkler ile ilgili neler söyledi.


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