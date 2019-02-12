Yerli ve milli Gökbey'in kıymeti bir kez daha anlaşıldı 12.02.2019 12:24

İstanbul'da dün akşam yaşanan helikopter kazası sonrası gözler yerli ve milli Gökbey'e çevrildi. ABD ürünlerinin yaşattığı sorunlar sonrası tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey'in değeri bir kez daha ortaya çıktı.

