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Yerli ve milli füze Bora hedefi tam isabet vurdu! İşte o görüntüler

20 Aralık 2018, Perşembe

Son dakika haberine göre... Milli Füze Bora'nın test atışı görüntüleri yayınlandı. Görüntüleri Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaştı. Demir açıklamasında "Bora füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu" ifadelerini kullandı.


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