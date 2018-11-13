Yerli ve milli BORA-12 ABD ve İngiltere'yi geride bıraktı! 13 Kasım 2018, Salı

Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim artışı gelişerek sürüyor. Türk mühendisler tarafından üretilen keskin nişancı tüfekleri mehmetçiğin sahadaki en önemli vurucu güçlerinden biri... Yeni nesil binlerce keskin nişancı tüfeği birliklere dağıtıldı. Öte yandan tüm testleri başarıyla tamamlayan milli tüfeğimiz Bora-12, ABD ve İngiltere'deki emsallerini geride bırakarak dünyada birinci oldu.