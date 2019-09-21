Yerli pikap aracın ismi belli oldu! Başkan Erdoğan bizzat test etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.
Yerli pikap aracın ismi belli oldu! Başkan Erdoğan bizzat test etti21.09.2019 17:47
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