Yerli pikap aracın ismi belli oldu! Başkan Erdoğan bizzat test etti 21.09.2019 17:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.