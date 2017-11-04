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Yerli otomobilin prototipi neye benzeyecek?

04 Kasım 2017, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili yapacak olan 5 firmayı açıklamış ilk aracı da kendisinin satın alacağını ilan etmişti. A Haber, yerli otomobilin prototipinin neye benzeyeceğini araştırdı. İşte detaylar...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

İnşallah başarılı oluruz buna ülke olarak ihtiyacımız var. Projeyi sonuna kadar destekliyorum. Üretecek olanlar yolunuz açık olsun..

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.11.2017 16:12
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