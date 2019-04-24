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Yerel seçimlerin ardından AK Parti düğmeye bastı! Seçim mevzuatında radikal değişiklik

24.04.2019 10:18

AK Parti 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından harekete geçti. Seçimlerde yaşanan aksaklıklardan yola çıkılarak yeni bir seçim mevzuatı hazırlığı başladı. Değişiklikle seçimlere altı ay kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak.


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