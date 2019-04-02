Haberler Web TV Yerel seçimlerde hile ve usulsüzlükler tespit edildi! Üsküdar'da kaç oy iptal edildi?

Yerel seçimlerde hile ve usulsüzlükler tespit edildi! Üsküdar'da kaç oy iptal edildi?

02.04.2019 16:59

31 Mart yerel seçimleri sona erdi. Seçimden sonra oy sayımlarında usulsüzlük ve hilelerin yapıldığı tespit edilmeye başlandı. Üsküdar'da da oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Peki Üsküdar'da kaç oy iptal edildi? Üsküdar'da Kirazlıtepe Mahallesinde 2257 numaralı sandıkta AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy sayısı 213 iken bu oy sayısı 118 olarak gösterildi. İşte sayımlarla ilgili yapılan usulsüzlük ve hileler.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları