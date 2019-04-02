31 Mart yerel seçimleri sona erdi. Seçimden sonra oy sayımlarında usulsüzlük ve hilelerin yapıldığı tespit edilmeye başlandı. Üsküdar'da da oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Peki Üsküdar'da kaç oy iptal edildi? Üsküdar'da Kirazlıtepe Mahallesinde 2257 numaralı sandıkta AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy sayısı 213 iken bu oy sayısı 118 olarak gösterildi. İşte sayımlarla ilgili yapılan usulsüzlük ve hileler.
Yerel seçimlerde hile ve usulsüzlükler tespit edildi! Üsküdar'da kaç oy iptal edildi?02.04.2019 16:59
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