Yerel seçimlerde CHP'ye oy verirseniz ne olur? Vatandaş 1 dakikada özetledi

Çöp dağlarıyla ve maaş alamayan işçilerin grevleriyle gündemden düşmeyen CHP'li Avcılar Belediyesi'nin içler acısı halini vatandaş resmen özetledi. Vatandaşlar, "Her taraf çöp, Halkçıyım diyorlar ama hiç halkla ilgilenmiyorlar, halkı hiç dinlemiyorlar." diyerek isyan etti. Yerel seçimlerde CHP'ye oy verirseniz ne mi olur? İşte 1 dakikalık özeti...
Yerel seçimlerde CHP'ye oy verirseniz ne olur? Vatandaş 1 dakikada özetledi23.02.2019 15:09
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