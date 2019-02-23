Yerel seçimlerde CHP'ye oy verirseniz ne olur? Vatandaş 1 dakikada özetledi 23.02.2019 15:09

Çöp dağlarıyla ve maaş alamayan işçilerin grevleriyle gündemden düşmeyen CHP'li Avcılar Belediyesi'nin içler acısı halini vatandaş resmen özetledi. Vatandaşlar, "Her taraf çöp, Halkçıyım diyorlar ama hiç halkla ilgilenmiyorlar, halkı hiç dinlemiyorlar." diyerek isyan etti. Yerel seçimlerde CHP'ye oy verirseniz ne mi olur? İşte 1 dakikalık özeti...