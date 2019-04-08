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Yerel seçimler ile ilgili son viraja girildi! Süre bugün başlıyor

08.04.2019 09:49

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimler ile ilgili itiraz maratonunda son viraja girildi. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapabilecek. İtiraz süreci 3 gün devam edecek.


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