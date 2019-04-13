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Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? İstanbul'da seçim yenilecek mi? İşte detaylar

13.04.2019 19:05

İstanbul'da seçimler yenilecek mi? Taşımalı seçmen oyunu nasıl deşifre oldu? Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? A Haber canlı yayınına konuk olan Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran tartışmalı İstanbul seçimlerinde yaşananları anlattı. Kaydı dondurulan yerlere 830 tane sahte seçmen yerleştirildi. İşte Büyükçekmece seçmen profilindeki oynamalarla ilgili detaylar...


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