Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? İstanbul'da seçim yenilecek mi? İşte detaylar

İstanbul'da seçimler yenilecek mi? Taşımalı seçmen oyunu nasıl deşifre oldu? Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? A Haber canlı yayınına konuk olan Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran tartışmalı İstanbul seçimlerinde yaşananları anlattı. Kaydı dondurulan yerlere 830 tane sahte seçmen yerleştirildi. İşte Büyükçekmece seçmen profilindeki oynamalarla ilgili detaylar...
Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? İstanbul'da seçim yenilecek mi? İşte detaylar13.04.2019 19:05
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