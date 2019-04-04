31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden büyük bir hezimetle ayrılan HDP'de başarısızlık sonrası parti içindeki çatlak sesler yükselmeye başladı. Başarısızlığın faturası parti tabanı ve içinde eş başkanlara kesilirken, önümüzdeki günlerde parti içerisinde değişim bekleniyor.
Yerel seçim sonrası HDP'de başkanlık kavgası04.04.2019 13:46
- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: CHP toplumu tahrik edici açıklamalar yapıyor
- Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar
- Seçim sonuçları üzerinden yeni Gezi hayali
- Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı
- Yerel seçim sonrası HDP'de başkanlık kavgası
- Son dakika: İstanbul seçimleri için flaş karar! Bağcılar ve Esenler’de geçersiz oylar yeniden sayılacak
- Kartal'da 500 sandıktan 40'ı açıldı! İstanbul seçimlerinde son durum ne?
- İşte 19 sandıkta CHP'nin hırsızlığını gösteren belge
- Hangi başkan kaç günde mazbata aldı?
- Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...
- İstanbul Beykoz'da itiraz sonucu belli oldu
- Denizbank satılıyor! Sberbank ve Emirates NBD anlaştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.