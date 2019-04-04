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Yerel seçim sonrası HDP'de başkanlık kavgası

04.04.2019 13:46

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden büyük bir hezimetle ayrılan HDP'de başarısızlık sonrası parti içindeki çatlak sesler yükselmeye başladı. Başarısızlığın faturası parti tabanı ve içinde eş başkanlara kesilirken, önümüzdeki günlerde parti içerisinde değişim bekleniyor.


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