Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak

DÜNYANIN tek çatı altında sıfırdan inşa edilen havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı. Havalimanında termal kameralar ve fiber optik sensörlerin yanı sıra ilk kez yer radarları da kullanılacak.
Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak02 Kasım 2018, Cuma
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