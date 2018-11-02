Haberler Web TV Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak

Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak

02 Kasım 2018, Cuma

DÜNYANIN tek çatı altında sıfırdan inşa edilen havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı. Havalimanında termal kameralar ve fiber optik sensörlerin yanı sıra ilk kez yer radarları da kullanılacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları