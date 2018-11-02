Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak 02 Kasım 2018, Cuma

DÜNYANIN tek çatı altında sıfırdan inşa edilen havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı. Havalimanında termal kameralar ve fiber optik sensörlerin yanı sıra ilk kez yer radarları da kullanılacak.